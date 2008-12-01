«Укравтодор» розраховує на кошти з Китаю для кільцевої навколо Києва

«Укравтодор» розраховує на інвестиції Китайського банку реконструкції та розвитку для будівництва ділянки Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС сьогодні на засіданні щодо будівництва автодоріг за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ми ведемо розмову з міжнародними фінансовими організаціями. Нещодавно делегація Кабміну була в Китаї, у нас є принципова домовленість, і зараз ми чекаємо приїзду до нас для підписання всіх необхідних документів делегації Китаю і Китайського банку реконструкції та розвитку з найпотужнішою компанією Китаю - China Road and Bridge Corp. для ведення розмови про будівництво цієї ділянки», - відзначив він.

За словами В.ГУРЖОСА, паралельно відбуваються переговори про будівництво цієї ділянки з найбільшими французькими компаніями, «з якими у нас в 2005 році було підписано відповідні угоди», й з іншими компаніями.

Він відзначив, що в цінах 2008 року будівництво першої ділянки Великої кільцевої дороги, про яку йдеться, становитиме не менш як 25 млрд. грн.

Як нагадав В.ГУРЖОС, проект складається з трьох стадій. Перша ділянка будівництва, про яку йдеться, - це будівництво ділянки від дороги Київ-Луганськ-Ізваріно з переходом через річку Дніпро, будівництвом мостового переходу і виходом на дорогу Київ-Харків і далі на Бровари. Зокрема, на ці ділянці передбачено будівництво мостового переходу завдовжки 5 км і 25,7 км дороги з підходами, два допоміжні мости і шість шляхопроводів.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів розпорядженням від 22 лютого 2008 р. №326-р затвердив Генеральний напрямок проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Передпроектні пропозиції щодо будівництва автомобільної дороги навколо Києва передбачають довжину дороги в 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси (шириною від 4 до 6 смуг руху) і збудовано 168 км нової автотраси. Дорога проляже на відстані 27-41 км від центру Києва.

Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Проектом заплановане будівництво близько 150 штучних інженерних споруд – мостів, естакад, підземних переходів. Навколо автостради планується спорудження логістичних комплексів, готелів й інших об`єктів.