Харків заручився підтримкою міст-побратимів у боротьбі за Євро-2012

Представники Харкова, Нюрнберга, Познані і Ганновера 28 листопада офіційно підписали Декларацію про підтримку міста Харкова як місця проведення матчів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, Ганновер і Нюрнберг також засвідчили готовність передати харків’янам власний досвід проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року.

Крім цього, господарі ЧС-2006 (Нюрнберг, ФРН) і Євро-2008 (Інсбрук, Австрія), звернули увагу, що особливу цінність здобувають не тільки підготовчий етап і безпосередньо ігри, а й період після змагань. Так, за їхніми словами, кількість туристів, що приїжджають у Нюрнберг, зросла під час проведення матчів Чемпіонату світу з футболу й не зменшується дотепер.

Начальник бюро обербургомістра Нюрнберга Петер МУРРМАНН також зазначив, що гроші, вкладені в підготовку й рекламу, окупаються й працюють і після чемпіонату. У ході робочої зустрічі з харківською делегацією він повідомив, що проведені в Нюрнберзі наукові дослідження про економічний вплив чемпіонату до 2015 року показали чистий прибуток в 215 млн.євро для їхнього міста, і побажав Харкову так само вдало відробити витрачені гроші.