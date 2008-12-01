На НСК ”Олімпійський” розпочато будівельно-монтажні роботи

Сьогодні, 1 грудня, розпочалися будівельно-монтажні роботи в ході реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський". Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Відповідно до угоди, генеральний підрядник з реконструкції НСК "Олімпійський" - Акціонерне товариство Холдингова компанія "Київміськбуд" - приступила до виконання першого етапу будівництва - монтажу залізобетонних конструкцій трибун нижнього ярусу. Протягом двох місяців по всьому периметру чаші стадіону триватимуть роботи із влаштування 440 залізобетонних паль глибиною 22 метри. В роботах сьогодні беруть участь більш як 500 робітників, 61 одиниця будівельної техніки, в тому числі 4 бурильні установки,12 кранів, 32 бетонозмішувачі, 5 екскаваторів та інші.

Кількість працівників і техніки буде зростати щодня в залежності від збільшення навантаження та обсягів робіт. В періоди найбільшого навантаження кількість працюючих робітників буде сягати до 10 тисяч, зазначили в профільному міністерстві.

На другому етапі будівельно-монтажних робіт ХК "Київміськбуд" в грудні 2008 року приступить до влаштування підпірних стін на сході та півдні стадіону.

Третій етап будівництва - перенесення інженерних мереж. За час проведення реконструкції планується перекласти інженерні мережі, що проходять через територію стадіону. Зокрема, тепломережі, газопроводи, електромережі, водопровід та Новопрозорівський колектор. Генеральний проектувальник цих робіт – інститут "Київінжпроект".

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що з 1 грудня розпочато головний етап реконструкції споруди стадіону НСК "Олімпійський". "Як і планувалося згідно з графіком, погодженим з УЄФА, будівельні роботи на стадіоні "Олімпійський" розпочалися саме 1 грудня. Це дає нам впевненість, що силами вітчизняних компаній ми зможемо збудувати сучасний багатофункціональний спортивний комплекс", - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Завершення будівельних робіт планується на грудень 2010 року.

Україна має реконструювати НСК «Олімпійський» у Києві для проведення Євро-2012.