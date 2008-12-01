Львів переконує УЄФА, що до кінця 2010 р. збудує стадіон

Директор Департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міськради Олег ЗАСАДНИЙ та керівники ВАТ «Азовінтекс», генпідрядника з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові, 27 листопада представили експертам УЄФА хід реалізації будівництва сопортивної арени.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, було відзначено підписання 11 листопада із генпідрядником компанією «Азовінтекс» угоди на будівництво стадіону та початок будівельних робіт 17 листопада.

Керівники «Азовінтексу», зі свого боку, надали експертам УЄФА усю необхідну довідкову інформацію та документацію про своє підприємство, відповіли на запитання про його досвід та будівельні потужності.

Представникам УЄФА також представили керівника новоствореної «Дирекції з будівництва стадіону у Львові» Віталія СУЛИМУ.

Згідно з представленими УЄФА графіками будівництва, до кінця 2008 року на ділянці повинні виконуватися земляні роботи, підрізка дерев, встановлення тимчасових інфраструктурних комунікацій. У лютому наступного року почнуться роботи із закладення фундаменту стадіону.

В звіті підтверджено, що стадіон буде збудовано до кінця 2010 року. Вартість будівництва становить 609 млн грн.