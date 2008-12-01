Алієв забрав свої слова назад

Футболіст Динамо вибачився за раніше сказане на адресу арбітра Хамера.

Олександр Алієв, видалений на останніх хвилинах гри з лондонським Арсеналом, який потім в інтерв`ю газеті "Сегодня" знову неприємно відгукнувся про арбітра тієї зустрічі Алана Хамера з Люксембурга, сказав наступне:

- Хочу вибачитися за свої слова, - сказав Олександр. - Вони були сказані на емоціях. У тому моменті хотів швидше виконати штрафний, але все обернулося видаленням. Я не хотів нікого образити. А якщо образив, то прошу вибачення. Взагалі, я це на себе говорив. Найприкріше, що я підвів команду. Через червону картку, одержану в Лондоні, я не зможу взяти участь в грі з Фенербахче, в якій вирішиться доля путівки в 1/16 фіналу Кубка УЄФА.

Вибачаюся перед тренерами і одноклубниками. Так вийшло, що в трьох матчах групового раунду Ліги чемпіонів ми втратили найважливіші очки в результаті того, що пропускали на останніх хвилинах. Сподіваюся, 10 грудня в Києві подібних помилок вже не буде. На жаль, все, чим я зможу допомогти команді, це своєю підтримкою на трибунах.

Football.ua