«Укравтодор» у 2009 р. планує отримати з бюджету 20 млрд. грн.

«Укравтодор» розраховує на фінансування автодоріг у Державному бюджеті на 2009 р. у розмірі близько 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС сьогодні після засідання щодо будівництва автодоріг за участю прем`єр-міністра України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Загалом, це сума в межах 20 млрд. грн., а що буде реально - вирішуватиме Верховна Рада», - відзначив він.

За словами В.ГУРЖОСА, зокрема, цю суму планується направити на обслуговування зовнішньої заборгованості «Укравтодору», на поточний ремонт і експлуатацію і на розвиток мережі доріг у 2009 році.

Зокрема, за даними В.ГУРЖОСА, на обслуговування зовнішніх боргів у 2009 році «Укравтодор» спрямує 2,7 млрд. грн. проти 1,6 млрд. грн., направлених на ці цілі цього року. При цьому В.ГУРЖОС відзначив, що всю суму з обслуговування зовнішніх боргів цього року «Укравтодор» вже виплатив.

Він також відзначив, що сума необхідних інвестицій наступного року поки що розглядається. За його словами, в 2008 році «Укравтодор» так і не зміг залучити 800 млн. грн. кредиту ЄБРР під держгарантії з двох причин. «У законі про Держбюджет були помилки, оскільки «Укравтодор» забули виключити з переліку центральних органів влади, яким заборонено залучати кредити під держгарантії. Крім того, «Укравтодору» було доручено дати зустрічні гарантії, хоча він як центральний орган влади не може цього робити», - відзначив В.ГУРЖОС.

За його словами, доки вирішувалися ці питання, настала фінансова криза, і кошти так і не вдалося залучити.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції й розвитку не знайшов можливості надати кредити “Укравтодору” (150 млн. дол.)

“ЄБРР відмовився, він сказав, що зараз немає можливості дати цей кредит, у них немає ресурсів сьогодні. Вони не можуть дати, вони можуть дати лише на початку наступного року”, - сказав наприкінці вересня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.