В УЄФА сподіваються, що Євро-2012 встановить нові рекорди

В УЄФА сподіваються, що під час Євро-2012 буде встановлено нові рекорди за всіма показниками турніру – спортивним, фінансовим, телекомунікаційним тощо.

Як передає сайт , таку думку висловив голова комітету УЄФА з турнірів для збірних Жилберту МАДАІЛ, коментуючи високі досягнення Євро-2008.

“Ми побачили футбол дуже високої якості (на Євро-2008 - УНІАН), а з точки зору організації та логістики все пройшло дуже добре. Якщо подивитися на фінансові та спортивні аспекти, то до 2000-го року прогрес ішов лінійно, тоді як у 2004 відбувся різкий стрибок, а 2008-го – ще один. Ми можемо сподіватися, що у 2012 році буде встановлена нова планка”, - цитує Ж.МАДАІЛА uefa.com.

Довідка УНІАН. В організації та проведенні проведенні Євро-2008 взяли участь понад 5 тис. волонтерів із 75 країн світу, в тому числі із Коста-Ріки, Того, Уганди, Індонезії, Непалу тощо.

Турнір 2008-го року називають “екологічно чистим”, оскільки 80% вболівальників користувалися послугами громадського транспорту, а саме електричок, при переїздах на великі відстані та 60% - на близькі.

Крім цього, офіційний сайт Євро-2008 зареєстрував рекордну кількість відвідувачів, котрі з моменту запуску euro2008.com у лютому 2008 року переглянули понад мільярд сторінок.