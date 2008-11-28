Алієв повторює: суддя - козел!

Одержавши червону картку за те, що штовхнув суддю Хамера, хав "Динамо" Олександр Алієв став антигероэм програного матчу з "Арсеналом".

Зараз пристрасті трохи вгамувалися, журналісти спробували з`ясувати, як сам футболіст ставиться до інциденту.

— Зараз не вважаєш, що погарячкував? Як взагалі настрій?

— Настрій просто відмінний, чого б йому таким не бути? Це ж футбол, що поробиш! Що мені тепер постійно думати про це? Гру зіграли, програли. А з приводу мого видалення...То, як арбітр судив, я можу сказати, що так в Європі і в Лізі Чемпіонів не судять.

— Та все ж твої партнери Богуш, Несмачний вважають, що ти був неправий, твою провину засуджують експерти. Як реагуєш на критику?

— Нехай собі засуджують, я не звертаю на це уваги. Мені яка різниця? Головне, що я сам для себе знаю, що ні в чому не винен! Що тут такого взагалі? Я просто доторкнувся до судді, навіть не відсовував його. Хотів пробити швидше, тому що воротар вийшов за лінію воріт, і був хороший момент, щоб забити. Але арбітр захотів мене видалити... Нехай це буде на його совісті! Думки всяких там "експертів" або тих, хто мене засуджує, мене не цікавлять.

— Ти якось несхвально висловився про суддю матчу. Не шкодуєш про сказане?

— Та я і зараз його назву так само: "козел"! Я маю рацію! А від своїх слів ніколи не відмовлявся, і зараз відмовлятися не буду. Отже я не шкодую про це, і не вважаю, що погарячкував.

— Ти вже знаєш, скільки матчів у єврокубках доведеться "відсидіти"? Що думаєш про можливий штраф? Ігор Суркіс заявив, що за таке треба штрафувати...

— Щодо строгості можливої дискваліфікації ще нічого не зрозуміло, але я можу гарантувати, що ніякого штрафу не буде! Це 100%. А чого взагалі підняли питання про штраф? Я не розумію: ну отримав я червону картку, так що тепер, штрафувати мене за це?”

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