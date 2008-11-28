Правоохоронці Донеччини і Катовіце (Польща) домовились співпрацювати

Представники Головного управління МВС України в Донецькій області і Воєводської поліції м. Катовіце (Польща) підписали угоду про співпрацю і обмін досвідом у боротьбі зі злочинністю під час підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у Донецькій області, під час візиту польських поліцейських до Донецька, що тривав майже тиждень, було проведено декілька робочих засідань.

Польські колеги презентували свій регіон і поділилися напрацьованим досвідом у підготовці до Євро-2012. У свою чергу, донецькі міліціонери продемонстрували навики забезпечення громадської безпеки під час проведення футбольних матчів у реальній обстановці - під час матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Базель". Гості також відвідали стадіон "Донбас-Арена", що будується.

Як заявив за підсумками візиту комендант Воєводської комендатури поліції м. Катовіце Даріуш БЄЛЬ, "роботою донецьких колег ми задоволені".

“До України і Польщі сьогодні привернута велика увага у зв`язку з підготовкою до Євро-2012. Тому доцільно зміцнити нашу співпрацю і об`єднатися на подальших етапах підготовки", - зазначив Д.БЄЛЬ.