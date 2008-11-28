Польща визначає, чиї руки проведуть жеребкування матчів Євро-2012

Перший президент незалежної, після повалення комуністичного режиму, Польщі Лех ВАЛЕНСА може стати безпосереднім виконавцем процедури жеребкування суперників групового етапу матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Польщі, про це пише видання "Przegląd Sportowy".

Крім Л.ВАЛЕНСИ, голосувати суперників можуть новообраний глава Польської федерації Футболу (PZPN) Гжегож ЛЯТО та відомий польський футболіст і спортивний діяч, один з претендентів на посаду глави PZPN під час виборів у листопаді 2008 року, Збігнєв БОНЄК.

За даними видання, кілька днів тому у Варшаві перебувала делегація УЄФА, яка вибирала місце для проведення жеребкування матчів Євро-2012. Наразі, найімовірніше, що церемонія відбудеться в Національному театрі польської столиці, але остаточне рішення буде оголошене 10 грудня.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням УЄФА у Варшаві мають відбутися церемонії жеребкування суперників групового етапу Євро-2012 та матч-відкриття. Фінальний матч та церемонія закриття турніру мають пройти на НСК “Олімпійський” у Києві.

Лех ВАЛЕНСА, діяльність якого на чолі польської профспілки «Солідарність» фактично привела до повалення комуністичного режиму в Польщі, був президентом країни з 1990 до 1995 роки. У 1983 році він отримав нобелівську премію миру.