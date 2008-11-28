Металіст виграв у Галатасарая

Пройшли матчі Кубку УЄФА

Закінчився матч третього туру групи B групового етапу Кубку УЄФА Галатасарай - Металіст 0:1 (Едмар 81) Другий матч групи Олімпіакос - Бенфіка тільки почався, проте грецька команда відкрила рахунок на першій хвилині. В інших матчах: Група А. Шальке - Манчестер Сіті 0:2 (Мваруварі 33, Айланд 67) Група D. Неймеген - Тоттенхем 0:1 (О`Хара 14) Група F. Жиліна - Славія 0:0 Група H. ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоєв 31, Жирков 45 - Штилич 66)

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