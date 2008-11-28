Павленко: вартість реконструкції «Олімпійського» не більше 1,5 млрд

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО запевняє, що вартість реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» не перевищує 1,5 млрд. грн. – суми, визначеної Державною цільовою програмою з підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на церемонії підписання угоди про проведення будівельно-монтажних робіт між НСК «Олімпійський» та холдинговою компанією «Київміськбуд».

«Не відбулося збільшення вартості монтажних робіт від суми, передбаченої держпрограмою. Вона навіть менша, і становить 1 млрд. 398 млн. 505 тис. грн.», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що інші витрати стосуються не реконструкції НСК «Олімпійський», а облаштування прилеглих територій, і левова частка з них передбачена на будівництво комунікаційних мереж.

Крім того, міністр зазначив, що затверджений урядом кошторис реконструкції НСК у сумі близько 2,2 млрд. грн. - це перша об’єктивна цифра, але вона не остаточна.

За його словами, остаточна сума буде визначена у березні 2009 року після завершення експертизи проекту реконструкції.

«Тому цифра може бути скоригована як у сторону збільшення, так і у в сторону зменшення», - додав Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім цього, міністр повідомив, що уряд дав доручення правоохоронним органам контролювати використання бюджетних коштів під час реконструкції НСК «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК під час засідання Міжвідомчої антикризової групи з реконструкції спорткомплексу заявив, що реконструкція НСК «Олімпійський» обійдеться державному бюджету України від 1,5 до 2 млрд. грн.

19 листопада уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн.

За словами міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКА, загальна площа ділянки реконструйованого НСК «Олімпійський» становитиме 168,8 тис. кв. м. Міністр повідомив, що вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 1,398 млрд. грн., а устаткування - 114,5 млн. грн. тощо.

«Загальна кошторисна вартість попередньо оцінено в 2,114 млрд. грн. Це перша об`єктивна оцінка, яка підтверджена відповідними розрахунками, документами і розробками», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

27 листопада заступник голови Оргкомітету з підготовки та проведення Євро-2012 в Україні Микола ТОМЕНКО назвав «фантастичним» кошторис на реконструкцію НСК у більш ніж 2 млрд. грн.