Будувати стадіон до Євро-2012 у Варшаві хочуть 8 консорціумів

8 консорціумів фірм подали заявки на будівництво Національного стадіону у Варшаві, який, за попередніми оцінками може коштуватиме 445 млн. доларів і має бути введений в експлуатацію влітку 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в компанії PL2012, що координує підготовку Польщі до Євро-2012.

Прийом заявок для участі в тендері завершився 27 листопада.

Заявки подали:

1. Max Boegl Polska Sp. z o.o., Max Boegl Bauunternehmung GmbH&Co. KG, Budimex Dromex S.A.

2. Eiffage Budownictwo MITEX SA, Strabag sp. z o.o., Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH

3. China Metallurgical Group Corporation, Mostostal-Export S.A.

4. Dragados S.A., Dragados S.A. Oddział w Polsce5.

5. Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A., PBG SA

6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL -AQUA” S.A., J&P AVAX, Mostostal-Warszawa

7. John Sisk & Son Ltd., Henpol Sp. z o.o.

8. MSF Moniz da Maia, Serra &Fortunato Empreiteiros SA, MSF-Polska sp. z o.o., Sociedade de construcao, Soares da Costa SA, FDO Construcoes, Alexandre Barbosa Borges SA, ABB-FDO Polska Sp. z o.o., MARTIFER.

Як повідомляв УНІАН, тендер з будівництва Національного стадіону відбудеться у 2 етапи.

Спочатку до кінця року тендерна комісія перевірить здатність фірм, які подадуть заявки, виконати проектне завдання.

Претенденти повинні заплатити заставу у розмірі близько 5,5 млн. доларів, підтвердити можливість отримання кредиту на майже 45 млн. доларів та довести, що мають досвід спорудження критих стадіонів на щонайменше 30 тисяч місць.

У січні фірми, котрі пройдуть перший етап, подадуть свої фінансові пропозиції.

Головним критерієм при виборі претендента для комісії стане власне ціна будівництва.

Переможця тендера планують оголосити наприкінці березня початку квітня наступного року, після чого одразу розпочнеться другий етап будівництва стадіону.

Довідка УНІАН. Національний стадіон на 55 тисяч глядачів буде споруджено на місці старого стадіону, який останні роки був одним із найвідоміших дешевих ринків столиці Польщі, що називався «Стадіон».

На даному етапі будівельники проводять демонтаж старого стадіону та підготовчі роботи для будівництва нового.

Цей підготовчий етап планується завершити до 13 квітня 2009 року.