Васюник: Уряд виконає зобов’язання з фінансування робіт в аеропортах

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК запевняє, що уряд, незважаючи на фінансову кризу, виконає всі зобов’язанні з фінансування реконструкції аеропортів в рамках підготовки до проведення в 2012 році Чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра, про це І.ВАСЮНИК заявив сьогодні на нараді з питань підготовки аеропортів до проведення Євро-2012 за участю експертів УЄФА та директорів аеропортів.

“Уряд гарантує повне фінансування Державної цільової програми, незважаючи на фінансову кризу. Уряд виконає всі фінансові зобов‘язання щодо реконструкції аеропортів, зокрема злітно-посадкових смуг”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр також поінформував, що уряд виконав цьогорічні фінансові зобов‘язання з підготовки аеропортів до турніру. І.ВАСЮНИК нагадав, що у бюджеті на 2008 рік передбачено до 1 млрд. грн. на фінансування різного типу робіт в аеропортах України. Загалом, відповідно до Державної цільової програми підготовки країни до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, передбачається витратити на аеропорти понад 2,740 млрд. грн. і ще понад 5 млрд. - приватних інвестицій.

“Уряд усвідомлює, що підготовка аеропортів, зокрема терміналів, неможлива без участі приватних інвесторів. Тому Кабінет міністрів окреслив сфери відповідальності держави і бізнесу. А у грудні мають бути визначені приватні партнери, які будуть будувати термінали в Донецьку та Одесі”, - повідомив І.ВАСЮНИК.

Водночас віце-прем’єр висловив впевненість, що нова сформована команда здатна реалізувати програму Євро-2012.

Експерт УЄФА Пітер ХЕМПСОН у свою чергу заявив, що до травня наступного року Союз європейських футбольних асоціацій очікує початку фізичних будівельних робіт в усіх аеропортах України.

Експерти УЄФА також повідомили, що Союз європейських футбольних асоціацій складе рейтинг усіх аеропортів України і Польщі, щоб остаточно визначитися щодо міст проведення футбольного Чемпіонату.