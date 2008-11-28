КМДА запровадить окремий день для проектів будівництва готелів до Євро

Київська міська державна адміністрація запровадить окремий день для розгляду проектів готелів до Євро-2012 та надання необхідних дозволів на будівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення керівникам управлінь та служб дав перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на засіданні робочої групи з підготовки Києва до Євро-2012.

«Я вимагаю від усіх керівників призначити спеціальний день для прийому інвесторів та власників готелів, щоб працювали усі фахівці в одному кабінеті і вирішували питання, пов’язані з готелями», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він підкреслив, що в такий день повинні працювати всі співробітники, від яких залежить надання дозволів на будівництво.

Водночас А.ГОЛУБЧЕНКО звернув увагу на недопущення можливих спекуляцій на темі Євро-2012.

«Щоб хтось не захотів прихопити землі, чи ще чогось, прикриваючись будівництвом готелю», - сказав він. А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що при наявності обґрунтованих зауважень до інвестора робоча група йому відмовлятиме.

Як повідомляв УНІАН, в КМДА створено робочу групу з вирішення питань підготовки і проведення Євро-2012 в Києві, до складу якої входить керівники управлінь та служб, що надають дозволи на будівництво.

На сьогоднішньому засіданні робочої групи також були присутні інвестори та власники будівництва готелів до Євро-2012.