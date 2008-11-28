У 2009 р. іноземних інвестицій в Євро-2012 має бути не менше 2 млрд. дол.

Якщо Україна не хоче втратити своє право провести Євро-2012, тоді вже в 2009 році українська влада має активніше просувати цей проект, а приплив іноземних інвестицій в нього має становити не менш як 2 млрд. доларів.

Таку думку висловив в інтерв`ю кореспондентові УНІАН генеральний директор КУА «Інеко-Інвест» Олег МОРКВА.

Більш того, вважає він, щоб підвищити інтерес іноземців інвестувати в наші об`єкти під Євро-2012 або залучити закордонні вітчизняні капітали під реалізацію цієї програми, Україна сама повинна значною мірою активізуватися з державними інвестиціями.

На думку О.МОРКВИ, український уряд, щоб підтвердити свою безумовну зацікавленість і здатність організувати проведення Євро-2012 на найвищому рівні, має найближчими місяцями винайти ресурси і самостійно почати фінансувати будівництво найбільш масштабних проектів. За 3,5 роки, що залишилося до початку чемпіонату Європи з футболу, Україна зобов`язана побудувати сучасні стадіони, готелі, аеропорти, істотно підвищити якість автомобільних і залізничних доріг, зокрема, здійснити оновлення зношеного залізничного полотна.

Як зазначив О.МОРКВА, під державне фінансування, пов`язане з проведенням Євро-2012, можна забезпечити замовленнями вітчизняні підприємства, зокрема, ті самі будівельні компанії й металургійні заводи, що допоможе їм справитися з виробничою кризою. У свою чергу, побачивши активну участь держави в реалізації інфраструктурних проектів такого масштабу, зі своїми інвестиціями підключаться і приватні інвестори, які, за попередніми оцінками, до 2012 року мають інвестувати в «українське Євро-2012» близько 20-25 млрд. доларів.

За словами гендиректора «Інеко-Інвест», якщо українське керівництво наступного року зможе провести успішну приватизацію і буде більш динамічно реалізовувати інвестиційну програму, пов`язану з проведенням Євро-2012, тоді за підсумками 2009 року приплив іноземних інвестицій в нашу країну може становити 6-8 млрд. доларів. Проте якщо політико-економічна криза не дозволить вдало здійснити ці завдання, чистий приплив іноземного капіталу до України, швидше за все, становитиме не більше 4-5 млрд. доларів.

О.МОРКВА нагадав, що в 2008 році в рамках цього напряму очікувалося залучення іноземних ресурсів на рівні 2-3 млрд. доларів. Це завдання не було на належному рівні реалізовано, а обсяг іноземних інвестицій безпосередньо під «Євро-2012» навряд чи цього року перевищить 0,5 млрд. доларів.