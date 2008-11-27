Мінтранс представив проект транспортної концепції Львова

Міністерство транспорту та зв`язку України представило проект концепції транспортного забезпечення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міськради.

На основі цього документу буде розроблена концепція та моделі обслуговування Євро-2012 за видами магістрального транспорту та міським громадським транспортом у кожному з приймаючих міст. При цьому, принципи організації транспортного обслуговування, встановлення форми оплати за користування міським транспортом та взаєморозрахунки між різними видами транспорту мають бути створені на єдиній основі.

Зокрема, в рамках концепції буде розроблена маршрутна мережа громадського транспорту та визначений генеральний перевізник до Євро-2012. Документом визначатиметься єдина система дорожніх знаків для управління дорожнім рухом та рухом пішоходів, а також єдина система принципів паркування та взаємодії з громадським транспортом та координація послуг громадського транспорту в нічний час.

Концепція визначатиме порядок оплати транспортних послуг через введення єдиного квитка в рамках Євро-2012.

Як повідомив, начальник управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури Олег Вілюра, концепція визначатиме стратегію фінансування розвитку транспортної системи Львова, стимулюватиме придбання необхідного нового рухомого складу електротранспорту, а також впровадження системи управління транспортними та пішохідними потоками в місті.

За його словами, представлена Міністерством транспортна концепція ще потребує доопрацювання в частині її адаптування до особливостей транспортної системи Львова.

До 7 грудня міський Департамент ЄВРО 2012 надасть пропозиції в Кабмін щодо корегування запропонованої транспортної системи.

Транспортна концепція Львова повинна бути затверджена Кабінетом міністрів та до 10 червня 2009 року представлена УЄФА.