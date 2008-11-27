Львів запрошує інвесторів до проекту «Євроколія»

11:25, 27 листопада 2008
Футбол 2012
0 0

Хочуть швидкого зв`язку з Європою

Львівська міська рада запрошує інвесторів для участі в розробці техніко-економічного обгрунтування проекту «Євроколія».

Як повідомили УНІАН у прес-службы міськради, на сьогодні пропрацьовано залучення коштів від голландського уряду в сумі 133 тис. євро, але для підписання угоди про розробку концепції необхідна ще участь інвестора.

Вкладені кошти дадуть змогу інвестору отримати пакет акцій чи можливість участі у консорціумі проекту. Від участі в ньому інвестор зможе отримувати дивіденди, або продати свою частку іншим учасникам. Серед них - уряди Польщі і України, міжнародні фінансові установи і приватні інвестори.

Проект «Євроколія» передбачає будівництво вузької колії європейського стандарту шириною 1435 мм від кордону з Польщею до Львова. Загальна протяжність колії – близько 85 км. Вартість проекту – понад 500 млн євро.

Євроколія забезпечить швидкий зв`язок мешканців Львова з Європою, що дасть можливість комфортного доїзду туристів до міста і значно пришвидшить розвиток туристичної інфраструктури в регіоні.

Нагадаємо, що 3 жовтня Львів вже досягнув згоди про підтримку  Єврокомісією проекту вузької колії. 15 листопада, «Євроколію» також підтримало керівництво секретаріату III ПанЄвропейського Транспортного Коридору.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter