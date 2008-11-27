Львів запрошує інвесторів до проекту «Євроколія»

Львівська міська рада запрошує інвесторів для участі в розробці техніко-економічного обгрунтування проекту «Євроколія».

Як повідомили УНІАН у прес-службы міськради, на сьогодні пропрацьовано залучення коштів від голландського уряду в сумі 133 тис. євро, але для підписання угоди про розробку концепції необхідна ще участь інвестора.

Вкладені кошти дадуть змогу інвестору отримати пакет акцій чи можливість участі у консорціумі проекту. Від участі в ньому інвестор зможе отримувати дивіденди, або продати свою частку іншим учасникам. Серед них - уряди Польщі і України, міжнародні фінансові установи і приватні інвестори.

Проект «Євроколія» передбачає будівництво вузької колії європейського стандарту шириною 1435 мм від кордону з Польщею до Львова. Загальна протяжність колії – близько 85 км. Вартість проекту – понад 500 млн євро.

Євроколія забезпечить швидкий зв`язок мешканців Львова з Європою, що дасть можливість комфортного доїзду туристів до міста і значно пришвидшить розвиток туристичної інфраструктури в регіоні.

Нагадаємо, що 3 жовтня Львів вже досягнув згоди про підтримку Єврокомісією проекту вузької колії. 15 листопада, «Євроколію» також підтримало керівництво секретаріату III ПанЄвропейського Транспортного Коридору.