Харків має намір використати досвід Нюрнберга при підготовці до Євро

Харків, Нюрнберг, Познань і Ганновер мають намір підписати чотиристоронню угоду про використання досвіду міст-організаторів Чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині містами-побратимами Харковом і Познанню при підготовці та проведенні фіналу Чемпіонату Європи 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Харківській міськраді, з цією метою харківська делегація на чолі із заступником міського голови – директором Департаменту з питань підготовки і проведення Євро-2012 Віктором ХРИСТОЄВИМ сьогодні відбуде з робочим візитом в місто-побратим Нюрнберг.