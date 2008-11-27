Львів’яни вибрали собі емблему до Євро-2012 (фото)

У громадському голосуванні з визначення емблеми Львова до Євро-2012 взяло участь близько 1500 осіб, 588 з яких віддали свої голоси за емблему-переможця.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, у остаточному голосуванні журі більшістю голосів підтримало вибір громади.

Автор емблеми-переможця, студентка Української академії друкарства Наталя ЯВОРОВСЬКА, виконала цю роботу в рамках навчального процесу кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції.

Варто зауважити, що всі без винятку члени журі наголосили на потребі доопрацювання емблеми професійними дизайнерами за авторським наглядом її розробників. Остаточну доопрацьовану емблему місто отримає протягом місяця.

Конкурс емблем “Львів-2012” проводився у два етапи. Переможців І-го етапу за підсумками рейтингового голосування журі визначило 10 жовтня - було відібрано 12 найкращих робіт, які й представлялися на громадське голосування у другому етапі. Громадське голосування тривало два тижні з 29 жовтня по 12 листопада.

Впродовж цього періоду всі охочі могли віддати свій голос за потенційну емблему в Музеї ідей Львова та на сайті www.lviv.ua у рубриці «ЄВРО 2012». Загалом, участь у голосуванні взяли 1498 осіб.

Нагадаємо, що за умовами конкурсу, робота, яка набере найбільшу кількість голосів за підсумками голосування, отримає три додаткових бали до конкурсної оцінки журі у фінальному голосуванні.

Компанія „Росан-Інвест”, що входить до складу Фінансово-промислової групи „Росан”, нагородить переможця - автор найкращої роботи

отримає від групи грошову премію у розмірі 10 тис. грн. Згідно умов конкурсу передбачено винагороди для другого та третього місця – 5 тис. грн. та 3 тис. грн. відповідно.

За результатами голосування журі друге місце посіла робота №8, третє місце розділили між собою роботи №3 та №10.

Інші учасники, що потрапили у другий етап, отримають заохочувальну винагороду у розмірі 500 грн.

Фото з сайту Львівської міськради.