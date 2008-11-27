Львів’яни вибрали собі емблему до Євро-2012 (фото)
“Голова лева – господаря міста”
У громадському голосуванні з визначення емблеми Львова до Євро-2012 взяло участь близько 1500 осіб, 588 з яких віддали свої голоси за емблему-переможця.
Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, у остаточному голосуванні журі більшістю голосів підтримало вибір громади.
Автор емблеми-переможця, студентка Української академії друкарства Наталя ЯВОРОВСЬКА, виконала цю роботу в рамках навчального процесу кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції.
|№ 8
Конкурс емблем “Львів-2012” проводився у два етапи. Переможців І-го етапу за підсумками рейтингового голосування журі визначило 10 жовтня - було відібрано 12 найкращих робіт, які й представлялися на громадське голосування у другому етапі. Громадське голосування тривало два тижні з 29 жовтня по 12 листопада.
|№ 3
Нагадаємо, що за умовами конкурсу, робота, яка набере найбільшу кількість голосів за підсумками голосування, отримає три додаткових бали до конкурсної оцінки журі у фінальному голосуванні.
Компанія „Росан-Інвест”, що входить до складу Фінансово-промислової групи „Росан”, нагородить переможця - автор найкращої роботи
|№ 10
За результатами голосування журі друге місце посіла робота №8, третє місце розділили між собою роботи №3 та №10.
Інші учасники, що потрапили у другий етап, отримають заохочувальну винагороду у розмірі 500 грн.
Фото з сайту Львівської міськради.