У Львові рекордними темпами готують аеропорт до Євро-2012

На сьогодні темпи підготовки львівського аеропорту до Євро-2012 випереджають графік - вже практично повністю (на 95%) завершено проект реконструкції злітної смуги аеропорту, який згідно плану мав бути виконаним до 31 грудня.

Про це УНІАН повідомили у департаменті «ЄВРО 2012» Львівської міської ради.

З метою узгодження земельних питань, зараз працює дві міжвідомчі комісії у складі фахівців Мінтрансу та Львівської ОДА і Львівської обласної ради. Очікується, що до кінця року земельні питання буде вирішено і проект реконструкції злітної смуги аеропорту буде направлено на експертизу.

28-29 жовтня проведено засідання в ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" за участі фахівців Державіаадміністрації та Мінтрансзв’язку щодо оголошення нового тендеру на визначення проектувальника термінальної частини аеропорту. Сформований перелік компаній, яким надіслані запрошення для участі в тендері. 25 листопада відбулося відкриття тендерних пропозицій. Участь у тендері взяли 7 компаній, зокрема, компанії з Чехії, Хорватії та Естонії та українські компанії. Через 30 днів буде відомий переможець тендеру, який буде здійснювати проектування терміналу аеропорту.

Тим часом, Міністерство транспорту та зв’язку розробило проект постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки аеропортів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу". Відповідно до проекту постанови, міжвідомча група є консультативно-дорадчим органом, утвореним на період підготовки аеропортів до проведення в Україні Євро-2012. До її складу мають увійти представники Мінтрансу, Державіаадміністрації, Міністерства економіки, фінансів, оборони, регіонального розвитку та будівництва, а також керівництва аеропортів, місцевих влад, підприємств, установ та організацій, задіяних у підготовці до фінальної частини чемпіонату.

Передбачається, що основними завданнями групи будуть погодження пріоритетних напрямків роботи з підготовки аеропортів до Євро-2012, організація взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань розробки та отримання необхідної дозвільної та погоджувальної документації, пов’язаної з підготовкою аеропортів.