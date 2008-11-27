Результати матчів Ліги Чемпіонів
Інтрига зберігається в групах А і В
Закінчилися матчі шостого туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах A-D:
Група А
Бордо - Челсі 1:1 (Діарра 83 - Анелька 60)
Клуж - Рома 1:3 (Коне 30 - Брігі 11, 64, Тотті 23)
У Роми 9 очок, у Челсі - 8, у Бордо - 7, у Клужа - 4.
9 грудня Рома приймає Бордо, а Челсі - Клуж.
Група B
Анортосіс - Вердер 2:2 (Ніколау 62, Савіо 68 - Дієго 72, Бойніш 88)
Інтер - Панатінаїкос 0:1 (Саррієхі 67)
У Інтера - 8 очок, у Панатінаїкоса - 7, у Анортосіса - 6, у Вердера - 4
В наступному турі Панатінаїкос і Анортосіс грають між собою на полі Панатінаїкоса. Вердер прийматиме Інтер.
Група C
Шахтар - Базель 5:0 (Жадсон 32, 65, 72, Вілліан 51, Селезньов 74)
Спортинг - Барселона 2:5 (Велосо 65, Лідсон 66 - Анрі 14, Піке 17, Мессі 49, Канейра 67 автогол, Кркліч 75 пен.)
У Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 6, у Базеля - 1.
Наступні матчі: Базель - Спортинг, Барселона - Шахтар.
Група D
Атлетіко - ПСВ 2:1 (Сімао 14, Родрігес 28 - Куверманс 47)
Ліверпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)
У Атлетіко і Ліверпуля - по 11 очок, у ПСВ і Марселя - по 3.
Марсель і ПСВ спробують вибороти третє місце у домашніх іграх, відповідно, з Атлетіко і Ліверпулем.
Нагадаємо, що вчора відбулися матчі в групах E-H:
Група E
Вільярреал - МЮ 0:0
Ольборг - Селтік 2:1 (Кака 73, Колдвелл 87 автогол - Робсон 53)
У МЮ і Вільярреала - по 9 очок, у Ольборга - 5, у Селтіка - 2.
Ігри МЮ - Ольборг і Селтік - Вільярреал 10 грудня не змінять турнірного результату.
Група F
Баварія - Стяуа 3:0 (Клозе 57, 71, Тоні 61)
Фіорентина - Ліон 1:2 (Джилардіно 45 - Макун 15, Бензема 27)
У Баварії і Ліона – по 11 очок, у Фіорентини - 3, у Стяуа - 1 очко.
Гра Ліон - Баварія є "чистим мистецтвом", а от для Стяуа матч удома - це шанс.
Група G
Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Річардс 63 - Лопес 19, 28)
Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)
У Арсенала - 11 очок, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.
10 грудня дивимось як Фенербахче в Києві йтиме ва-банк. Порту і Арсенал зустрінуться в Португалії.
Група H
Зеніт - Ювентус 0:0
БАТЕ - Реал 0:1 (Рауль 7)
У Ювентуса 11 очок, у Реала - 9, у Зеніта - 5, у БАТЕ – 2 очки.
Мабуть, БАТЕ не виграє у Ювентуса. Однак про це не слід думати гравцям Зеніта в Іспанії.