У Києві на період ЧЄ-12 діятиме Центр з питань безпеки та правопорядку

В період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Києві діятиме Центр з питань безпеки та правопорядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Центр створено за дорученням мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та функціонуватиме як допоміжний орган при мерії.

Центр сприятиме оптимізації взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади, забезпечить узгодженість їх діяльності до та під час проведення чемпіонату.

Згідно з прийнятим рішенням, керівником Центру призначено заступника голови КМДА Володимира ГОЛОВАЧА, який представлятиме його у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями міста.

Як зазначається в розпорядженні, Центр збиратиметься на засідання в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Серед основних завдань Центру, зокрема, аналіз оперативної обстановки, що складається у столиці на час підготовки та проведення футбольних матчів; вивчення та аналіз світового досвіду з питань забезпечення громадського порядку і безпеки під час масових видовищних заходів; підготовка і подання Київському міському голові пропозицій щодо забезпечення взаємодії правоохоронних та інших державних органів, органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки, а також участь у підготовці проектів відповідних нормативно-правових актів тощо.

За інформацією КМДА, Центр з питань безпеки та правопорядку, до якого увійшли керівники головних управлінь міськдержадміністрації, державних управлінь, представники медичної сфери тощо, діятиме на громадських засадах.