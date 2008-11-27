Аеровокзал Львівського аеропорту хочуть проектувати сім компаній

25 листопада відбулося розкриття тендерних пропозицій на виготовлення проектної документації на будівництво аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів».

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, свої тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах подали сім претендентів: Український державний проектний-технологічний інститут цивільної авіації (Украеропроект), українське підприємство з іноземними інвестиціями «Тебодін Україна», чеське ТОВ «НИКОДЕМ А ПАРТНЕР», естонська компанія «EA Reng AS», Інститут будівництва Хорватії, львівська компанія ТзОВ «РЕТРО-ПРОЕКТ» і донецька проектна компанія ТОВ «ГЕРЦ».

Згідно з повідомленням, протязі не більше 30 днів з дня розкриття пропозицій буде обраний генпідрядник проектування терміналу.

За інформацією прес-служби, до складу тендерного комітету увійшли представники міністерства, львівських облдержадміністрації, облради і міськради.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» оголосило повторний тендер на виготовлення проектної документації з будівництва аеровокзалу. Заздалегідь був ретельно підготовлений і затверджений новий пакет тендерної документації, визначений перелік провідних і професійних компаній, вони проінформовані про планове проведення відкритих торгів.

15 вересня 2008 ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» вже було опубліковане оголошення про проведення тендеру на проектування термінальної частини аеропорту. Відкриття тендерних пропозицій відбулося 1 жовтня 2008 року. Проте, відповідно до окремого доручення міністра транспорту і зв`язку України від 17 жовтня, тендер на проектування термінальної частини аеропорту був скасований як проведений без дотримання відповідної процедури і всупереч чинному законодавству.

Довідка УНІАН. Запланований новий пасажирський термінал Міжнародного аеропорту «Львів» дасть змогу пропускати 1000 пасажирів за годину і забезпечить належну підготовку аеропорту до Євро-2012.