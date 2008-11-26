Робочі креслення нового стадіону у Львові виконає “Азовінтекс”

Компанія “Азовінтекс”, визначена генпідрядником будівництва у Львові нового стадіону до Євро-2012, самостійно виконає робочі креслення і буде нести відповідальність за їх розробку і подальшу реалізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, відповідаючи на запитання журналістів.

Мер Львова, зокрема, повідомив, що компанія Альпіна, яка виконувала проектування майбутньої футбольної арени, погодилася на ціну 4 млн. євро за цей проект, що на 1 млн. євро менше, ніж було попередньо домовлено. За його словами, сам проект дуже якісний, а сума менша, “тому що компанія передає Львову прект на тій стадії, на якій він зараз перебуває - без робочих креслень”.

А вже самі робочі креслення для будівництва, зазначив А.САДОВИЙ, ТОВ “Азовінтекс” буде доопрацьовувати самостійно - “щоб була відповідальність”. Бо дуже часто є проблема, додав він, – один зробив робочий проект, другий будує, а потім шукають третього крайнього.

“Ми вирішили поступити мудріше – ми повністю, за угодою генпідряду, всю відповідальність за робочі креслення поклали на компанію “Азовінтекс”, тому що має бути все в одних руках”, - підкреслив А.САДОВИЙ.