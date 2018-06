Китайців зацікавило будівництво у Польщі об’єктів та доріг до Євро-2012

Китайські будівельні компанії зацікавлені у спорудженні об’єктів інфраструктури та доріг в рамках підготовки Польщі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє РАР, китайські підприємці вже провели переговори з Генеральною дирекцією національних доріг та автобанів (GDDKiA), яка представила їм умови участі в тендерах з будівництва доріг в рамках підготовки до Євро-2012.

«Ми поінформували їх про те, скільки кілометрів доріг треба збудувати, скільки грошей призначено на ці цілі та які часові вимоги», - сказав прес-секретар GDDKiA Анджей МАЧЄЄВСЬКИЙ.

За його даними, ще можна подавати заявки на будівництво ще близько 400 км автодоріг.

А.МАЧЄЄВСЬКИЙ наголосив, що будь-яка іноземна чи польська компанія може брати участь у тендері.

Павел БЕДНОЖ, який представляє китайських підприємців у Польщі, зазначив, що вони зацікавлені у будівництві доріг, стадіонів, а також залізничної інфраструктури.

Він додав, що китайські фірми можуть запропонувати конкурентні умови, які дозволить зекономити кошти польських платників податків, що будуть направлені на спорудження необхідної для проведення Євро-2012 інфраструктури.

На зустрічі з GDDKiA були присутні представники Fujian Chang Yuan Construction Co. Ltd., Red Leaf Ceramic & Construction Material Co. Ltd., Fuzhou GuoGuang Renovation & Construction Co. Ltd., China Energy Fujian Investment Co. Ltd.

Делегація представників фірм з Китаю прибула до Польщі для участі в міжнародних торгах «Infratech Польща 2008 – Євро –2012», які розпочались у вівторок, 25 листопада.