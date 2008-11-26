Мер Львова: створення Бюро в уряді на користь Євро-2012

Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ вважає, що ліквідація Нацагентства з Євро-2012 і створення в уряді Координаційного бюро сприятиме прискоренню та підвищенню якості підготовки України до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я відчуваю в останні місяці системну, чітку і якісну роботу зі сторони віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА та команди, яка з ним працює. Він постійно в курсі: що робиться, як робиться”, - сказав А.САДОВИЙ.

Крім цього, він відзначив велику роль Федерації футболу України в наданні консультативної та дорадчої допомоги. “На сьогоднішній день, коли ми працюємо з інспекторами УЄФА чи радниками Федерації футболу це не є, знаєте, як школярі на екзамені, - це є спільна робота, це спільні поради”, - наголосив міський голова.

На його переконання, в Україні “через півтора року вибудовується якісна співпраця і чітка вертикаль управління”.

“Сьогодні я не маю претензій. Сьогодні я знаю, куди передзвонити і отримати ту чи іншу пораду”, - підкреслив А.САДОВИЙ.