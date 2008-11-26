Садовий: у Львові немає проблем з підготовкою до Євро-2012

У Львові немає проблем з підготовкою об`єктів інфраструктури до проведення у місті матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання сьогодні висловив Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ на прес-конференції щодо підготовки міста до Євро-2012.

“Львів є тим містом, яке буде проводити чемпіонат Євро-2012, тому що так логічно виходить. По готовності ми якісно сьогодні витримуємо всі ті умови, які підписали з УЄФА. Ми чесно працюємо”, - сказав А.САДОВИЙ.

Говорячи про головне завдання міста у рамках підготовки до чемпіонату - будівництво стадіону, А.САДОВИЙ висловив задоволення співпрацею з генеральним підрядником ВАТ “Проектно-будівельне підприємство “Азовінтекс”. За його словами, “роботи вестимуться у три зміни 24 години на добу, бо ті гарантії, які ми надали УЄФА, повинні бути виконані”.

Мер також повідомив, що “Азовінтекс” планує використовувати на будівництві близько двохсот одиниць будівельної техніки і вже переганяє до Львова чотири 160-тонні крани для монтажу великогабаритних конструкцій. Він упевнений, що до грудня 2010 року нова спортивна арена міста буде побудована.

За словами А.САДОВОГО, так само успішно виконуються роботи з підготовки тренувальних полів, транспортної та медичної інфраструктури. Зокрема, повідомив він, вчора (25 листопада - УНІАН) було розкрито конверти з пропозиціями семи учасників конкурсу з проекту реконструкції аеропорту. Найближчим часом, повідомив мер Львова, конкурсна комісія визначить переможця, який протягом трьох місяців розробить проект, і після його затвердження розпочнуться будівельні роботи.

З підготовкою інфраструктури розміщення, переконаний А.САДОВИЙ, Львів узагалі є на першому місці в Україні. За його словами, місто і зараз є туристичним центром з розвиненою відповідною інфраструктурою, а після будівництва та реконструкції запланованої кількості готелів у декілька разів перевиконає вимоги УЄФА.

Ще одним успіхом міський голова назвав завершення конкурсу з визначення емблеми “Львів-2012”. За його словами, наступного тижня будуть підбиті підсумки голосування і затверджена офіційна емблема міста до Євро-2012.