В УЄФА розповіли полякам, як готувати авіаінфраструктуру ЧЄ-12

Експерти Європейської футбольної федерації (УЄФА) провели у Варшаві семінар, на якому розповіли польським експертам та чиновникам, яким чином підготувати авіаінфраструктуру країни до проведення Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у компанії PL.2012., яка координує підготовку Польщі до чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Експерт УЄФА зі справ аеропортів Пітер ХАМПСОН обговорив з польськими представниками, зокрема, питання пропускної здатності злітних смуг та терміналів аеропортів у Польщі, роль допоможних летовищ та рапортування виконаних робіт в рамках підготовки до проведення чемпіонату.

У семінарі взяли участь представники 6 головних летовищ Польщі, допоміжних аеропортів, Польської агенції повітрянного флоту, Керівництва повітряними силами, Польської футбольної федерації та компанії PL.2012.

Крім цього, експерти УЄФА зустрілися з керівництвом Польського авіаклубу, летовища якого також можуть використовуватись для приймання малих літаків на Євро-2012.

За даними PL.2012., чергова перевірка ходу підготовки польської авіаінфраструктури експертами УЄФА запланована наприкінці березня початку квітня 2009 року.