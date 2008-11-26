Генпідрядником реконструкції НСК “Олімпійський” рекомендовано визначити “Київміськбуд” (доповнена)

Міжвідомча робоча група Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерства регіонального розвитку та будівництва рекомендує тендерному комітету визначити холдингову компанію “Київміськбуд” генеральним підрядником реконструкції НСК “Олімпійський”.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ.

За його словами, 25 листопада, в Мінсім’ї відбулася спільна нарада за участю міністра Юрія ПАВЛЕНКА і першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолія БЕРКУТИ з будівельними та проектними організаціями щодо визначення концепції виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК “Олімпійський”.

“Всі учасники наради, які були, підтримали рішення міжвідомчої робочої групи щодо визначення “Київміськбуду” генеральним підрядником і висловили готовність взяти участь в роботах як субпідрядники”, - сказав Р.КАРАНДЄЄВ.

Він зазначив, що міжвідомча група рекомендувала тендерному комітету на завтрашньому засіданні (27 листопада - УНІАН) “вже офіційно, якщо нічого не трапиться, затвердити в якості генпідрядника “Київміськбуд” і рекомендувати директору НСК “Олімпійський” укласти з ним угоду генпідряду.

В нараді взяли участь керівники 20 провідних будівельних організацій, зокрема АТ ХК «Київмісьбуд», ВАТ «Мостобуд», групи компаній "Планета", ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд», КПВБФ «МЖКбуд», ТОВ «МЖК-1», ТОВ «Екобуд», ВАТ «Домобудівний комбінат-3», ВАТ «Домобудівний комбінат-4», ВАТ «ЗЗБК ім. Ковальської», ДБК-4, ФБК «Житлобуд», БК "Київміськбуд-Інвест", ТОВ «Солстрой», ТОВ "Т.М.М.", ТОВ "Бетон-комплекс", ПТАМ «Ю. Серьогін», ПП «КОМАТЕК», ВАТ «Київінжпроект», Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (НДІБВ), Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК), ВАТ «Київпроект», а також представники Міністерства економіки України, Київської міської державної адміністрації, Федерації футболу України.

За підсумками обговорення представники усіх будівельних компаній, що взяли участь у нараді, одностайно підтримали рішення рекомендувати Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту визначити у якості генеральної підрядної організації по реконструкції НСК "Олімпійський" Акціонерне товариство Холдингову компанію “Київміськбуд» та висловили згоду співпрацювати єдиною командою з метою виконання комплексу робіт з реконструкції та зведенню нової сучасної багатофункціональної спортивної арени Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабінет міністрів України схвалив техніко-економічне обґрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн. і дозволив Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту визначити генпідрядника будівельних робіт за процедурою одного учасника.

За словами віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, таке рішення прийнято урядом з огляду не дефіцит часу - за затвердженими УЄФА графіками реконструкція НСК має розпочатися 1 грудня.