Ахметов: криза не вплине на терміни будівництва ”Донбас Арени”

Економічна криза не позначиться на термінах будівництва нового стадіону "Донбас Арена" в Донецьку. Про це заявив президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ, повідомили УНІАН у прес-службі клубу.

“Стадіон ми завершимо вчасно, тобто економічна криза не позначиться на термінах будівництва "Донбас Арени", - сказав Р.АХМЕТОВ.

Одночасно він уточнив, що ще не знає, чи виступатиме "Шахтар" на новій арені наступного року. "…У принципі, команда зможе вже виходити на цю арену, але якщо ми не будемо представлені в Лізі Чемпіонів, то продовжимо виступати на стадіоні "Олімпійський", - зазначив президент "Шахтаря".

“Я сам не знаю... Тому наше завдання - виграти матч Ліги Чемпіонів з "Базелем", а в чемпіонаті наздогнати лідерів. Ми повинні вигравати всі ігри", - додав Р.АХМЕТОВ.

Він також акцентував на тому, що клуб не планує "великих трансферів". "Ми і не планували гучних трансферів. Мені здається, у нас дуже сильна команда. "Шахтар" має у своєму розпорядженні молодих, сильних і талановитих футболістів, тому і до того, як вибухнула ця криза, ми визначалися, що великих трансферів не буде", - додав Р.АХМЕТОВ.