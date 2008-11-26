На «Донбас Арені» побудований перший паркінг

Практично завершені роботи з будівництва північного паркінгу стадіону «Донбас Арена». Там уже укладають тротуарну плитку й закінчують брукування під`їзних колій до нього. Загальна площа паркінгу – близько 9 тис. кв. метрів і розрахований він на 500 автомобілів.

Паркувальні лінії будуть розділені високими деревами, підібраними таким чином, щоб їхні крони починалися на висоті не менше 3 метрів. Тобто видимість для маневрів у водіїв буде високою, і зовнішній вигляд парку від надміру техніки й асфальту не постраждає. Крім того, відповідно до вимог УЄФА, тут також буде побудоване паркування для автомобілів, якими керують водії з обмеженими фізичними можливостями.

Узагалі, на території «Донбас Арени» буде кілька паркінгів, на яких зможуть розміститися загалом більше 1000 авто.

Прес-служба стадіону «Донбас Арена»