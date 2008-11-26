Арсенал виграв у Динамо
09:49, 26 листопада 2008Футбол 2012
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Закінчилися матчі Ліги чемпіонів
У матчах п`ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА в групі G:
Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)
У рівній, помітно нерішучій у завершальні моменти, грі перемогу визначив один м`яч. Із стандарту в центрі поля Сеск Фабрегас дав довгий пас-навіс на вихід з глибини Нікласу Бендтнеру. Той пройшов півполя, перед самими воротами прийняв лівіше і вдарив у ближній кут за мить до кидка захисника в ноги.
У другому матчі цієї групи переміг Порту:
Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Річардс 63 - Лопес 19, 28)
Тепер Арсенал має 11 очок, Порту - 9, Динамо - 5, Фенербахче - 2 очки.
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