Томенко: найкращим у ситуації з «Олімпійським» є відкритий конкурс

Єдиним виходом із ситуації, що склалася навколо реконструкції НСК «Олімпійський» та можливості корупційних дій при визначенні кошторису і компанії, що здійснюватиме цю реконструкцію, - це проведення відкритого конкурсу для найвідоміших будівельних компаній України.

Так заступник голови Оргкомітету з підготовки та проведення Євро-2012 в Україні Микола ТОМЕНКО прокоментував нещодавні дискусії на засіданні уряду щодо реконструкції НСК «Олімпійський», де Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту пропонувалося визначити без конкурсу конкретну будівельну компанію переможцем та затвердити суму витрат у 2 млрд. 114 млн. 726 тис. 997 грн. при відсутності остаточного затвердженого проекту цієї реконструкції.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що заявлений Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту кошторис у більш ніж 2 млрд. грн. – «це, толерантно кажучи, фантастика». Він звернув увагу на те, що до недавнього часу в усіх урядових документах фігурувала сума близько 1,5 млрд. грн., а також на повідомлення ЗМІ, згідно з якими на будівництво нового стадіону в Донецьку включно з упорядкуванням прилеглої території було витрачено 1,2 млрд. грн., повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Враховуючи сьогоднішнє здешевлення більшості будівельних матеріалів, а також відсутність проекту реконструкції НСК «Олімпійський», раціонально пояснити цифру, яку пропонувало міністерство, неможливо в принципі», - вважає М.ТОМЕНКО.

А тому, на його переконання, уряд вчинив правильно, не визначивши переможця конкурсу, оскільки очевидно, що з точки зору правової та управлінської логіки, необхідно провести відкритий конкурс щонайменше серед усіх відомих будівельних компаній України для їх залучення у реконструкції НСК «Олімпійський».

«Такий конкурс дасть можливість зняти питання про лобіювання чи можливу корупцію у діях посадовців з метою підтримки якоїсь конкретної будівельної компанії. А найголовніше, як твердять фахівці у будівельній сфері, - це дозволить зекономити до мільярда гривень бюджетних коштів у реконструкції НСК «Олімпійський», - зазначив М.ТОМЕНКО.