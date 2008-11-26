Луческу: впевнений, що «Шахтар» зможе виграти у «Базеля»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ упевнений, що його команда зможе виграти у швейцарського «Базеля» в матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 26 листопада, якщо діятиме «низом і швидко».

Про це він сказав на передматчевій прес-конференції в Донецьку.

«Базель» - потужна професійна команда, вісім гравців зростом вищі за 185 сантиметрів. Зрозуміло, такій команді, яка базується на атлетичній підготовці, буде складніше, якщо ми гратимемо низом, швидко», - сказав М.ЛУЧЕСКУ. При цьому він наголосив, що «найважливіше - не робити фолів, не приводити у свою штрафну площу високорослих суперників».

Кажучи про готовність до матчу конкретних гравців, наставник «Шахтаря» відзначив, що півзахисники ФЕРНАНДІНЬО і СРНА «відновилися, вчора вони тренувалися в загальній групі». «На жаль, на вечірньому тренуванні травмувався захисник ЧИГРИНСЬКИЙ», - вказав М.ЛУЧЕСКУ, наголосивши, що «це дуже велика втрата, особливо в грі на «другому поверсі».

«Є два гравці, які можуть замінити його на цій позиції – ЄЗЕРСЬКИЙ і ІЩЕНКО. Або доведеться повернути в цю зону когось з півзахисників – ЛЕВАНДОВСКІ або ХЮБШМАНА», - відзначив тренер «гірників».

Відповідаючи на питання, хто складе пару нападаючих «Шахтаря», М.ЛУЧЕСКУ відзначив, що «цю проблему ми розв`яжемо, але обговорювати її тут не хотілося б». «Можливо, гратимемо в два нападаючих, можливо, в одного. І робитимемо ставку на гравців, які підключатимуться до завершальної фази атаки з глибини», - не став розкривати всіх секретів М.ЛУЧЕСКУ.

Він також похвалив директора стадіону «Олімпійський» за те, що «поле для цієї пори року підготовлене дуже добре». «Останнім часом ми знаходимо спільну мову з директором стадіону, він зрозумів наші вимоги і претензій до стану газону у нас немає. Складно було дійти спільного знаменника, але зараз все гаразд», - визнав М.ЛУЧЕСКУ.

«Завтра нам доведеться битися за місце в Кубку УЄФА…Тому настрій у команди відповідний. Сподіваюся, наші гравці покажуть, що вони в цій грі заслуговують на перемогу», - підсумував головний тренер «Шахтаря».