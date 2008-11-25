КМДА обіцяє спростити отримання дозволів для будівництва готелів

До кінця цього тижня відбудеться засідання спеціальної групи Київської міської державної адміністрації з питань будівництва готелів до Євро-2012, під час якого планується розглянути можливість спростити дозвільні процедури інвесторам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, така група, до якої входять всі керівники управлінь, пов`язані з будівництвом об`єктів Євро-2012, і в прешу чергу готелів, створена в мерії вже кілька тижнів тому. Але не змогла провести жодного засідання через виконання першочергових завдань, пов`язаних з підготовкою столиці до вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

А.ГОЛУБЧЕНКО, який очолює цю групу, запросив журналістів відвідати засідання і почути, які проблеми є у інвесторів та як столична влада буде їх вирішувати. “Ми впевнені в тому, що впораємося з усіма завданнями, які перед нами стоять з точки зору створення нормальних умов для будівництва готелів”, - наголосив він.

Інше питання, зауважив перший заступник мера, щоб не було у цій справі спекуляцій інвесторів,”котрі за рахунок розмов про будівництво готелів під Євро-2012 хочуть отримати додаткові дивіденди, які б забезпечили їм надприбутковість цих об`єктів – або додаткову землю, або ще щось”. Він додав, що знає таких інвесторів, які вже задекларували подібні умови, тому пообіцяв ретельне вивчення пропозицій і побажань забудовників.

“КМДА зробить все залежне від неї для створення нормальних умов інвесторам”, - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.