Блаттер і Платіні привітали президента ФК «Динамо» з 50-річчям

Президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР та президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ привітали президента футбольного клубу «Динамо» Київ» Ігора СУРКІСА з 50-річним ювілеєм, повідомили УНІАН в Федерації футболу України.

Й.БЛАТТЕР, зокрема, відзначив великий внесок І.СУРКІСА на посту президента «Динамо» у розвиток футболу в Україні. У своєму привітанні президент ФІФА наголошує, що зусилля юбіляра з популяризації футболу заслуговують найвищих похвал.

Зі свого боку, М.ПЛАТІНІ побажав І.СУРКІСУ міцного здоров`я, щастя та успіхів на багато прийдешніх років. “Нехай удача супроводжує Вас та Ваш клуб”, - йдеться у привітанні президента УЄФА.

Президент ФК «Динамо» Київ» І.СУРКІС 22 листопада відзначив свій 50-річний ювілей.