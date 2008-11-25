Підготовка Києва до Євро-2012 коштуватиме понад 51,5 млрд. грн.

Підготовка Києва до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року загалом коштуватиме понад 51,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“На фінансування завдань і заходів з підготовки та проведення на території міста Київ фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачено всього по програмі, після всіх уточнень, 51 млрд. 549 млн. 530 тис. грн., у тому числі на 2008 рік - 6 млрд. 273 млн. грн.”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

З них, за його словами, державний бюджет – 3,368 млрд. грн. (в т.ч. 2008 рік – 795 млн. грн.), бюджет столиці – 24,702 млрд. грн. (в т.ч. 2008 рік – 2,135 млрд. грн.) і інші джерела, тобто інвестиції і залучені кошти, - 23,478 млрд. грн. (в т.ч. 2008 рік – 3,342 млрд. грн.).

Якщо говорити про напрямки фінансування, зазначив перший заступник голови КМДА, то найбільша частка витрат припадає на транспортну інфраструктуру - 44% і комунальне господарство та обєкти розміщення – 41%. Решта коштів передбачена на організацію дозвілля – 1,21%, медичну інфраструктуру – 3,43%, спортивну інфраструктуру – 3,1%, енергетику – 5,48%, безпеку та правопорядок – 1,36% і інформаційну інфраструктуру – 0,23%.

А.ГОЛУБЧЕНКО наголосив, що цього року фінансування програм з державного і місцевого бюджетів здійснюється стабільно і в повному обсязі – з 2,9 млрд. грн. на 1 листопада уже використано 2,059 млрд. грн. Він висловив сподівання, що до кінця року кошти за бюджетними програмами будуть освоєні у повному обсязі, а отже заплановані роботи будуть виконані.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм рішенням № 937 від 16 жовтня затвердив зміни до Державної цільової програми підготовки до Євро-2012, де збільшив орієнтовну вартість робіт до 2012 року на рівні 160 млрд. грн. з усіх джерел (у програмі, затвердженій 22 лютого, фігурувала сума на рівні 126,5 млрд. грн..). Згідно з урядовим рішенням, місцеві органи влади переглянули власні цільові програми підготовки до турніру і внесли до них відповідні зміни.