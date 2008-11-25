Мостобуд хоче реконструювати НСК «Олімпійський»

«ВАТ «Мостобуд» готове виступити генпідрядником реконструкції НСК до Євро-2012 і виконати всі необхідні роботи якісно і вчасно», - заявив у коментарі УНІАН в.о. голови правління будівельної компанії Юрій ЦИГАНОК.

За його словами, «Мостобуд» повністю і точно за графіком закінчив свою ділянку складних будівельно-монтажних робіт з демонтажу конструкцій стадіону. «Ми виконали більше 50 відсотків всього обсягу цих робіт на суму 30 млн. 300 тисяч гривень», - сказав він.

«Слід особливо наголосити, що можливості компанії дали змогу, не чекаючи початку фінансування, першою та за свій рахунок почати підготовку «Олімпійського» до майбутнього чемпіонату Європи, - зазначив керівник «Мостобуду». – Найскладніші та відповідальніші роботи – а це демонтаж чаші Олімпійського вогню, інформаційних табло, усіх похилих висотних опор світильників вагою в десятки тонн, репортажно-інформаційного комплексу – дісталися саме «Мостобуду» і виконані без зауважень УЄФА».

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи має «Мостобуд» досвід роботи такого роду, Ю.ЦИГАНОК сказав, що «компанія понад шістдесят років спеціалізується на будівництві надскладних, унікальних об`єктів за оригінальними проектами. Руками мостобудівців збудовано не тільки всі нині діючі мости в Києві, будуються Подільський мостовий перехід через Дніпро в столиці, автотранспортна магістраль в Запоріжжі, а й побудовано такі нестандартні об`єкти, як Український дім, музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років».

Особливо важливо, сказав в.о. голови правління акціонерного товариства, що в 1968-1969 роках саме наша компанія виступала генпідрядником будівництва НСК «Олімпійський» (колишнього Республіканського стадіону), «тому в нас збереглися всі робочі креслення та інша унікальна документація».

“Той факт, що «Мостобуд» успішно виконав великий обсяг найскладніших робіт під час підготовки до реконструкції стадіону – переконливе свідчення того, що в складних умовах нинішньої економічної кризи компанія може гарантувати високі рівень і відповідальність як генпідрядник реконструкції «Олімпійського» до майбутнього чемпіонату Євро-2012. Для цього у нас є необхідна техніка, фахівці, що володіють сучасними технологіями, і досвід роботи. Водночас «Мостобуд» готовий залучити до реконструкції найкращі та найпотужніші вітчизняні компанії”, зазначив Ю.ЦИГАНОК.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабінет Міністрів України схвалив техніко-економічне обґрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн.

Кабмін також дозволив Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту визначити генерального підрядника реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» за процедурою одного учасника.

«Ця постанова визначає, що, враховуючи унікальність, складність і короткий термін проведення робіт, усі ці роботи визначено як специфічні, відповідно до цього уряд дозволив Мінсім’ї здійснювати процедуру закупівлі будівельно-монтажних робіт в одного учасника», - зазначив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО. За його словами, відповідну закупівлю послуг буде здійснено протягом десяти днів.