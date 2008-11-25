До будівництва стадіону у Львові запрошують львів’ян
Робочі місця в умовах кризи
Компанія з будівництва стадіону у Львові «Азовінтекс» оголошує набір працівників у львівську філію, повідомляють у прес-службі Львівської міськради.
Компанії необхідні економісти, бухгалтери, секретар-референти, прибиральники, водії автотранспорту, машиністи ескаватора, слюсарі електрики, електрики по наладці, енергетики, електромонтери, електромонтажники силових мереж і електрообладнання.
Роботодавець гарантує високу заробітну плату і соціальний пакет.
Резюме надсилати на e-mail: azovintexenergo@gmail.com
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада рішенням Міністерства економіки Львову було надано право на підписання угоди на правах єдиного виконавця для будівництва стадіону з ВАТ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс».