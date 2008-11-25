У Львові створили Дирекцію з будівництва стадіону

Виконком Львівської міської ради вчора, 24 листопада, на своэму засіданні прийняв рішення про створення відділу «Дирекція з будівнництва стадіону» в рамках структури Управління капітального будівництва Департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, новостворений відділ виконуватиме функції, пов’язані безпосередньо із будівництвом у місті стадіону до Євро-2012.

Зокрема, він контролюватиме виконання генпідрядником обов’язків передбачених угодою витрату ним коштів. А також здійснюватиме інші функції в якості служби замовника.

Окрім того, дирекція з будівництва стадіону матиме завдання розробити стратегію використання спортивної арени після її будівництва.

Згідно з рішенням виконкому, Управління капітального будівництва повинно забезпечити виконання умов договору генерального підряду на будівництво стадіону у Львові, а також подати на засідання сесії Львівської міської ради пропозиції по виділенню необхідних коштів для підведення на ділянку, де будуватиметься стадіон, інженерних комунікацій.