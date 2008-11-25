Динамо битиметься з Арсеналом: пан або пропав?

Сьогодні в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів київське «Динамо» зіграє з лондонським «Арсеналом».

Важливість цього поєдинку для команди Юрія Семіна складно переоцінити, пише Дело. Адже перед цим матчем кияни ще мають шанси зайняти і перше, і друге місце, які дають пропуск у плей-офф турніру. Проте у разі невдачі «динамівці» можуть вже сьогодні втратити всі шанси на вихід в 1/8 фіналу. Це відбудеться, якщо «Арсенал» обіграє «Динамо», а в паралельному матчі в Стамбулі місцевий «Фенербахче» поступиться «Порту». Тоді далі пройдуть англійці і португальці, а наша команда в останньому турі поведе очну боротьбу з «Фенербахче» за третю позицію і вихід у Кубок УЄФА.

Втім, не варто вважати, що у киян немає шансів на успіх в Лондоні. Так, статистика і клас суперника, звичайно, говорять не на користь «Динамо». Кияни в Лізі не виграли жодного з восьми матчів в Англії. Тоді як «Арсенал» вже в 21 матчі не знає поразок в Лізі чемпіонів на своєму полі. Проте до сьогоднішнього поєдинку «динамівці» безумовно підходять в кращому стані, ніж суперник.

По-перше, після травм до складу «Динамо» повернулися Юссуф, Корреа і Асатіані. Таким чином, Сьомін не зможе розраховувати тільки на двох основних гравців — Михалика і Гусєва. Тоді як у «Арсеналу» в лазареті знаходяться такі ключові виконавці, як Адебайор, Турі, Санья, Волкотт, Росіцкі і Едуардо.

По-друге, психологічна атмосфера в лондонському колективі зараз далека від нормальної. Зокрема, від ігор усунений капітан команди Галлас. Останній в інтерв`ю ЗМІ у відкриту розповів про конфлікти серед футболістів. Незважаючи на те що Венгер заперечує наявність кризи, результати «Арсеналу» свідчать про зворотнє. Зокрема, це підтвердив останній матч «канонірів» в чемпіонаті Англії, де лондонців розгромив «Манчестер Сіті» з рахунком 3:0. Після чого «Арсенал» опустився на п`яте місце в Прем`єр-лізі. А ось «Динамо», навпаки, продовжує упевнено очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. Правда, нагадаємо, що останній матч киян в українському Прем`єр-лізі проти «Іллічівця» був перенесений на 5 грудня. Тому у «динамівців» була можливість відпочити і цілеспрямовано готуватися до матчу проти «Арсеналу». Головне тільки, щоб цей факт, навпаки, не розслабив київських футболістів.

Пряму трансляцію сьогоднішнього матчу «Арсенал» — «Динамо» дивіться на телеканалі «ТЕТ» о 21.45.