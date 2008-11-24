Тимощук побився з московським ОМОНом (фото)

У завершальному турі чемпіонату Росії пітерський «Зеніт», кольори якого захищає українець Анатолій Тимощук, зумів у Москві обіграти принципового суперника «Спартака» - з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі пітерці, які влаштувалися на п`ятому місці турнірної таблиці Прем`єр-ліги, гарантували собі участь у наступному єврокубковому сезоні. Правда, бочка меду для «Зеніту» не обійшлася без традиційної ложки дьогтю - винний у всьому прикрий епізод, який трапився після завершення гри. У центрі скандалу опинився капітан «зенітників» - Анатолій Тимощук.

Після матчу Тимощук пішов до гостьового сектора, щоб подякувати за підтримку фанатів «Зеніта», які не полінувалися прибути до Москви на гру улюбленої команди. За попередніми оцінками, уболівальників «Зеніта» налічувалося близько 7 тисяч, так що підтримку для команди Тимощука вони забезпечили дійсно фантастичну. На знак вдячності Анатолій хотів було запустити в сектор рідних уболівальників свою футболку, але тут на нього накинулися співробітники ОМОНу, які відтягнули українця від трибун і спробували скрутити йому руку. На допомогу українському легіонерові поспішили партнери по команді і самі фанати «Зеніта», які почали кидати в міліціонерів вирвані сидіння. В результаті Анатолія з «обіймів» міліції вивільнили, а ось правоохоронці відігралися на фанатах, затримавши близько 170 осіб.

Цілком можливо, що такий «пам`ятний» матч може стати останнім в чемпіонаті Росії для Тимощука - уперта чутка вже давно твердить, що з наступного сезону футболіст вирушить захищати кольори одного з європейських грандів.

КП в Україні