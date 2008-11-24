Координаційне Бюро та PL.2012 до 10 грудня проведуть у Києві спільну зустріч

Міністр спорту Польщі Мирослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ та віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК домовилися до 10 грудня провести у Києві спільну зустріч обох урядових команд, відповідальних за підготовку Євро-2012, і погодили спільний звіт напередодні Наглядової ради УЄФА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України.

Під час телефонної розмови І.ВАСЮНИК також запевнив М.ДЖЕВЄЦЬКОГО, що новостворене Координаційне Бюро з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 забезпечить підготовку до чемпіонату на належному рівні. За його словами, таке рішення український Уряд ухвалив для оптимізації системи управління підготовкою до футбольного Турніру.

“Бюро наділене відповідними повноваженнями та компетеційними можливостями. Воно буде тісно співпрацювати з Федерацією футболу України та польською стороною у всіх питаннях організації Євро-2012”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр зазначив, що хід підготовки до Євро-2012 в Україні в цілому оцінюється як нормальний. А вже наступного тижня, запевнив український урядовець, розпочнеться будівництво НСК “Олімпійський”.

Зі свого боку, М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ висловив підтримку тому, що відтепер підготовка Чемпіонату Європи з футболу буде сконцентрована в українському Уряді. Бо він, як міністр, відчував, що той масштаб роботи, яку має виконати Україна, в компетенції Уряду. Також польський урядовець поінформував віце-прем’єр-міністра України про хід підготовки Варшавського стадіону.

Довыдка УНІАН. Чергове засідання Наглядової ради УЄФА з підготовки Євро-2012 пройде 10 грудня.