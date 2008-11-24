Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро сенсаційно поступилося аутсайдерові

Завершилися матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу. Полтавська Ворскла здобула чергову перемогу, Дніпро сенсаційно поступилося аутсайдерові нинішнього чемпіонату - сімферопольській Таврії, а Карпати відібрали очки у донецького Металурга. Дніпро - Таврія 0 : 1 (Хайдучек 70) Ворскла - ФК Харків 2 : 1 (Маркоські 21, Деспотовські 75 - Рібейро 39) Карпати - Металург Д 1 : 1 (Худобяк 18 - Даніловській 45) Арсенал - Чорноморець 1 : 0 (Олійник 75) Нагадаємо, що у п`ятницю відбулися три матчі 16-го туру: Шахтар - ФК Львів 2:0 (Гай 52, Адріано 60) Металіст - Зоря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомін 42, - Цимакурідзе 52 пен.) Металург З - Кривбас 0:0 Зустріч Іллічівець – Динамо перенесена на 5 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter