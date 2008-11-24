Челсі, Ліверпуль і МЮ втратили очки

У суботу, 22 листопада, в рамках 14-го туру англійської Прем`єр-ліги відбулося сім поєдинків. Найпопулярнішим рахунком стала нульова нічия, що трапилася відразу в трьох зустрічах, повідомляє Євро-футбол. Дивно, що лідери турніру - "МЮ", "Челсі" і "Ліверпуль" втратили очки, зігравши в нульову нічию зі своїми суперниками, а лондонський "Арсенал" і взагалі зазнав нищівної поразки на полі "Манчестер Сіті". Всі чотири англійські гранди не забили жодного гола...

Відзначимо несподівану перемогу "Болтона" на "Ріверсайд Стедіум", бойову нічию "Портсмута" і "Халла", а також мінімальну перемогу "Сток Сіті" в поєдинку проти "ВБА".

Англія. Прем`єр-ліга

14 тур

Челсі - Ньюкасл 0:0

Ліверпуль - Фулхем 0:0

Астон Вілла - Манчестер Юнайтед 0:0

Манчестер Сіті - Арсенал 3:0 (Айрленд 45, Робіньйо 56, Старрідж 90 пен.)

Мідлсбро - Болтон 1:3 (Погатец 77 - Давіс 8, Тейлор 10, Елмандер 78)

Сток Сіті - Вест Бромвіч 1:0 (Сідібе 84)

Портсмут - Халл Сіті 2:2 (Крауч 20, Джонсон, 63 - Турнер 54, Памарот 87 авт.)