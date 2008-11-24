Зеніт пробився в єврокубки, московський Спартак - ні

У суботу 22 листопада відбулися вісім матчів останнього туру чемпіонату Росії з футболу сезону 2008 року.

У центральному матчі московський "Спартак" поступився пітерському "Зеніту" з рахунком 1:3. На початку першого тайму Павло Погребняк відкрив рахунок, після чого дублем відзначився португалець Данні. Відразу після перерви Олександр Павленко відіграв один м`яч.

У підсумковій турнірній таблиці "Спартак" опустився на восьме місце. "Зеніт" зайняв п`яте і тим самим отримав право в наступному сезоні виступати в Кубку УЄФА. Пітерський клуб тільки за додатковими показниками обійшов самарські "Крилья Совєтов", які в останньому матчі чемпіонату переграли грозненський "Терек" з рахунком 4:3.

"Динамо" завоювало бронзові медалі чемпіонату, обігравши "Томь" з рахунком 2:0.

У решті матчів туру новий чемпіон Росії казанський "Рубін" поступився "Локомотиву" 1:2, московський ЦСКА програв ярославському "Шинніку" 0:1, пермський "Амкар" виграв у "Хімок" 3:1, "Москва" розгромила "Луч-Енергію" 3:0, "Сатурн" зіграв внічию 1:1 з "Спартаком" з Нальчика.

Лента.ру