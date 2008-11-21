Польська залізниця планує запровадити спецквитки на Євро-2012

Польський оператор пасажирський перевезень компанія PKP Intercity планує запровадити спеціальні універсальні квитки для вболівальників, що приїдуть до Польщі на матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомляє РАР, про це сказав директор з маркетингу PKP Intercity Мачей КЛАПІНЬСКИЙ на конференції Press Euro 2012 у Познані.

Компанія, зокрема, планує запровадити єдиний квиток, який дозволяв би його власнику користатись послугами залізниці, міського транспорту та потрапити на футбольний матч.

Як варіант розглядається можливість продажу комбіквитка: на поїзди та матч.

«Ми провели попередні розмови з представниками Австрії та Швейцарії, які підказують нам, як здобути кошти на ці цілі від держави та міст, які проводитимуть чемпіонат», - сказав він.

М.КЛАПІНСЬКИЙ також повідомив, що PKP Intercity планує розширити можливості купівлі квитків, серед іншого, завдяки запровадженню їх продажу через мобільний телефон та збільшення мережі спеціальних машин.

Квитки на польські поїздки нині можна купувати в касах, через інтернет, а також безпосередньо у потягу.

PKP Intercity планує до 2012 року модернізувати понад 900 км залізничних шляхів та закупити нові потяги, які дозволять подорожувати навіть з швидкістю до 250 км\год, що дає змогу скоротити час переїзду з одного міста в інше.

На приклад, час подорожі з Гданьська до Варшави має скоротитись до 3 з нинішніх 4,5 години.

Довідка УНІАН. PKP Intercity створена в 2001 році на базі Польської державної залізниці PKP для пасажирських перевезень.

Фірма досі належить PKP, яка залишається державною структурою.