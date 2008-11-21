Червоненко розповів, по кому Тимошенко била його звільненням

Голова Національного агентства з підготовки до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що через ліквідацію очолюваного ним агентства уряд намагається усунути Президента України Віктора ЮЩЕНКА від участі у підготовці країни до чемпіонату.

Про це Є.ЧЕРВОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Євро-2012 - важливий іміджевий проект, на якому вигідно будувати передвиборний піар президентських перегонів. Усунувши агентство, очолюване людиною Президента, уряд, тим самим, усунув самого Президента від підготовки Євро-2012”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він повідомив, що розмовляв з главою держави стосовно своїх подальших дій, але наразі жодних вказівок від нього не отримував.

“Я очікую на наказ Президента і його рішення. Я солдат. Але досі не оприлюднено постанову уряду про нашу ліквідацію, так що ні я, ні Президент не можемо ні на що реагувати”, - зазначив голова Нацагентства.

На запитання журналістів щодо імовірності зупинення Президентом рішення Кабміну, він відповів: “Не коментую”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 19 листопада прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.