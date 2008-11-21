Підготовка Львівської області до ЧЄ-12 коштуватиме 12,5 млрд. грн.

Загальна вартість заходів з підготовки до ЄВРО-2012 у Львівській області оцінюється майже у 12,5 млрд. грн. З цієї суми 19% буде профінансовано з державного бюджету, 18% - з місцевих бюджетів області та міста Львова і 63% - за кошти інвесторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, такі розрахунки містяться в оновленій Регіональній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, наданій ОДА на погодження до Міністерства економіки.

В облдержадміністрації зазначають, що таким чином Регіональна цільова програма приведена у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.08 № 937 «Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (уряд затвердив витрати на підготовку до турніру в Україні на рівні 160 млрд. грн. - УНІАН).

Основними статтями витрат за рахунок коштів державного бюджету є:

- видатки на транспортну інфраструктуру області та у Львові (будівництво і ремонт доріг державного значення, реконструкція «Міжнародного аеропорту «Львів») - 1,9 млрд. грн. (80 % видатків з Держбюджету);

- проведення реставраційних та ремонтних робіт у будівлях театрів, музеїв, у спорудах на території національних заповідників, парків культури і відпочинку у Львові, у містах і селах за маршрутом руху туристів - 152,9 млн. грн. (6,4 %);

- створення систем безпеки, реагування, запобігання надзвичайним ситуаціям та екстреної медичної допомоги територіальними підрозділами МВС, СБУ, МНС і Міністерства охорони здоров’я України - 141,1 млн. грн. (5,9 %);

- реконструкція гуртожитків вищих навчальних закладів у Львові - 92 млн. грн. (3,9 %);

- закупівля апаратно-студійного блоку та пересувної телевізійної станції формату HD для потреб Львівської ОДА - 45,1 млн. грн. (1,9%).

- реконструкція існуючих та будівництво нових пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща.

Основні видатки з бюджету Львова передбачені на:

- будівництво та ремонт автодоріг, трамвайних і тролейбусних ліній у місті, закупівлю нового електротранспорту - 1,2 млрд. грн. (56,7% видатків міського бюджету);

- будівництво нового стадіону у Львові - 670 млн. грн. (30,6%);

- проведення реставраційних та ремонтних робіт на пам’ятках архітектури - 133,7 млн. грн. (6,1%);

- ремонт та переоснащення медичних закладів міста - 101 млн. грн. (4,6%).

За рахунок коштів інвесторів буде збудовано та відремонтовано більше 50-ти готелів на території області та в обласному центрі, а також з’явиться нова концесійна дорога від кордону з Республікою Польща до Львова.